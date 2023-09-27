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Врач Мкртчян: для предотвращения рака простаты нужно проходить диспансеризацию

Врач-уролог, эндоуролог, член Европейской урологической ассоциации и Российского общества онкоурологов Карен Мкртчян заявил, что диспансеризация является единственным способом предотвращения или раннего выявления рака предстательной железы (РПЖ).

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