Врач Мкртчян: для предотвращения рака простаты нужно проходить диспансеризацию

Врач-уролог, эндоуролог, член Европейской урологической ассоциации и Российского общества онкоурологов Карен Мкртчян заявил, что диспансеризация является единственным способом предотвращения или раннего выявления рака предстательной железы (РПЖ).
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