Россия принимает Сербию после 0:5 в прошлом матче, а БЕТСИТИ страхует ставку на 3000 рублей!

Сборная России сыграет с командой Сербии в Москве на «ВТБ Арене». Последняя встреча с сербами в Лиге наций в 2020 году завершилась неприятным разгромом со счетом 0:5, хотя в домашнем матче в том розыгрыше российская сборная победила – 3:1.