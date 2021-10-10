Украинские националисты пикетировали концерт Ирины Круг

Накануне в Киеве состоялся концерт российской певицы-шансонье Ирины Круг, вдовы покойного Михаила Круга, который пытались сорвать националисты.
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