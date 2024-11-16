Почему мы забываем, за чем пришли в комнату

Психологи называют это «эффектом дверного проема». фото: Shutterstock/Fotodom.ruНе торопитесь диагностировать себе деменцию, если то и дело забываете, для чего пришли в комнату и застываете в ней с недоумением на лице.
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