Паша Техник «примерил» гроб и отрепетировал похороны незадолго до смерти

Рэпер Паша Техник (настоящее имя — Павел Ивлев) отрепетировал свои похороны почти за год до смерти. Он принял участие в шоу «Прощай, легенда» на YouTube, где друзья и коллеги выступают с ироничными речами про «почившего» артиста.
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