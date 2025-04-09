Паша Техник «примерил» гроб и отрепетировал похороны незадолго до смерти

Рэпер Паша Техник (настоящее имя — Павел Ивлев) отрепетировал свои похороны почти за год до смерти. Он принял участие в шоу «Прощай, легенда» на YouTube, где друзья и коллеги выступают с ироничными речами про «почившего» артиста.