British Pound Futures: Sterling Shorts Keep Squeeze Risk Alive British Pound Futures CME_DL:6B1! satelysfx 6B remains a conditional long-on-dips idea rather than a chase.
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