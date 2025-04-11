В Орле за 85 млн рублей продаётся фешенебельный котлован на Гостиной

Орловцы в очередной раз попытались обратить внимание власти на вечный котлован на Гостиной, 1. Некогда здесь красовался реестровый памятник истории и архитектуры, который плавно превратился в заброшку с туалетом, а затем и вовсе был со скандалом снесён.