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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Наталия Шевченко: «Очень хотелось победить именно на Кубке Содружества, потому что Кубок России не так престижен»

Сегодня Шевченко выиграла гонку преследования на этапе Альфа-Банк Кубка Содружества в Раубичах. «Очень хотелось победить именно на Кубке Содружества, потому что Кубок России не так престижен.

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