В 2025 году на Донбассе обновят свыше 400 км коммунальных сетей

В 2025 году на Донбассе и в Новороссии планируют обновление более 400 км коммунальных сетей. По словам замминистра Валерия Леонова, реконструкция пройдет в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и затронет системы водоснабжения и теплотрассы.
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