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Жители новых регионов смогут обратиться за пересмотром решений судов

Жители новых регионов смогут обратиться за пересмотром решений судов

В России определят суды, в которые граждане, проживающие на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, смогут направлять апелляционные и кассационные жалобы на акты, принятые судами новых регионов.

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