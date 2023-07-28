Жители новых регионов смогут обратиться за пересмотром решений судов

В России определят суды, в которые граждане, проживающие на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, смогут направлять апелляционные и кассационные жалобы на акты, принятые судами новых регионов.
В России определят суды, в которые граждане, проживающие на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, смогут направлять апелляционные и кассационные жалобы на акты, принятые судами новых регионов.
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