Эксперт: доля суперраспространителей коронавируса в регионах может достигать 80%

Руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов предупредил, что доля суперраспространителей коронавируса в некоторых регионах может достигать 80% и более.
Руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов предупредил, что доля суперраспространителей коронавируса в некоторых регионах может достигать 80% и более.
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