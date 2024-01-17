Бастрыкин поручил возбудить дело из-за поста главы узбекского землячества об СВО

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за оскорбительного поста президента Межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова о яйцах и участниках спецоперации на Украине.
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