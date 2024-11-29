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50-летний Андрей Губин сообщил, что долгожданного возвращения на сцену не будет

50-летний Андрей Губин сообщил, что долгожданного возвращения на сцену не будет

Из-за резкого ухудшения здоровья Андрей Губин завершил карьеру Заявление Андрея Губина о том, что он записал новую песню, обрадовало поклонников артиста, которые уже 20 лет ждали его возвращения на сцену.

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