Эррера о дубле Месси «Монпелье»: «Мы увидим лучшую версию Лео после года адаптации»

Полузащитник «ПСЖ» Андер Эррера высказался о дубле Лионеля Месси в ворота «Монпелье». – Мы снова видим лучшую версию Месси? – У него были очень хорошие матчи, но он попадал в штангу 8 или 9 раз в этом сезоне.