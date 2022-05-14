Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Шаблий
    Сколько у них сборщиков денег? Все собирают,кто-нибудь видел результат от их деятельности. А свои ,личные деньги, где...Шевченко встретил...
  • Петр Березин
    Бах, Бух, -пошел Нах.  Где было твое олимпийское перемирии, когда Донбасс, бомбили 8 лет?Бах об отстранени...
  • Елена Максимова
    а кто это?Кирилл Дементьев:...

Эррера о дубле Месси «Монпелье»: «Мы увидим лучшую версию Лео после года адаптации»

Полузащитник «ПСЖ» Андер Эррера высказался о дубле Лионеля Месси в ворота «Монпелье». – Мы снова видим лучшую версию Месси? – У него были очень хорошие матчи, но он попадал в штангу 8 или 9 раз в этом сезоне.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх