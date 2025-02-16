Инвестиции в регионы предложили увязать с экономической эффективностью

Привлечение частных инвестиций в региональную экономику остается приоритетной задачей. Однако субъекты должны понимать, что финансирование проектов, запланированное до 2030 года, должно быть использовано с толком.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии