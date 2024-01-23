Спасатель нашел на пляже брикет кокаина с женским именем на 11,6 миллиона рублей

В Австралии мужчина обнаружил на пляже пакет с кокаином на AU$200 тыс. В Австралии спасатель-волонтер нашел в воде у побережья упаковку кокаина стоимостью 200 тысяч австралийских долларов (11,6 миллиона рублей).
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