Небензя: США пытаются заставить палестинцев подчиниться воле Израиля

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности в четверг, 18 апреля, заявил, что США, заблокировав резолюцию по Палестине, пытаются сломить волю палестинцев и заставить их подчиниться Израилю.
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