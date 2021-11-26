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Автоэксперт Шапарин опроверг популярный миф про запуск машины зимой

Есть простое правило, которое позволит водителю избежать неприятностей во время зимнего вождения. В холодное время года нельзя просто завести автомобиль и поехать.

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