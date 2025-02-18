Аналитики назвали самые популярные форматы работы в Нижегородской области

Гибкий график работы набирает популярность в Нижегородской области. Эксперты hh.ru проанализировали рынок труда в регионе и выяснили, какие модели занятости оказались наиболее востребованными в начале 2025 года.
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