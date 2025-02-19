DOGE в деле: в Пентагоне на этой неделе ожидаются тысячи увольнений На этой неделе начинается первый в истории аудит американского военного ведомства.
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DOGE в деле: в Пентагоне на этой неделе ожидаются тысячи увольнений На этой неделе начинается первый в истории аудит американского военного ведомства.
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