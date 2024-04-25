"Главное не Победа, а участие!"- такое напутствие ребятам дал руководитель военно-патриотического клуба "Штурм" и главный судья соревнований Евгений Бакаев.
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"Главное не Победа, а участие!"- такое напутствие ребятам дал руководитель военно-патриотического клуба "Штурм" и главный судья соревнований Евгений Бакаев.