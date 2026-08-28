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В чем разница между поэтом и писателем

В чем разница между поэтом и писателем

Объясняем простым языком — для школьников и их родителей фото: MidjourneyПредставьте: ваш ребенок приходит из школы и говорит: «Я назвал Афанасия Фета писателем, но учитель поправил меня — говорит, что он поэт.

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