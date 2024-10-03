Центробанк Китая - хорошо, Центробанк России - плохо

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

Дура Набиуллина , народу сначала надо дать деньги , чтобы что-то покупать, именно внутри страны и началось бы их движение , а как она делает так это их застой . С повышением ставки резко и многократно повышаются цены и берут , что дешевле( А это снижение темпа продажи) , дорогое уже не доступно даже уже дпя всех слоёв населения . ВВП сам бы сходил в магазин . Вообще полезно это делать . С народом бы пообщался . Ему многое , что показали и рассказали бы . А то , что она делает так просто официально выводит деньги торгашей за границу . поскольку большее количество торговых фирм не наши и цены устанавливают не государство , а они . И кормят опять-таки эти магазины просрочкой мигрантов , что к ним на работу бегут толпами , поскольку просрочку можно безнаказанно выносить и кормить свои семьи , да ещё и на чёрный рынок выносить и травить народ. Также не покупают из-за дороговизны и непищевые товары и тем что нет рынка сбыта , залёживается на прилавках и заводы не получают прибыли . Вот ей-то хорошо не своим бросаться . Сталин был не дурак снижая цены и выводя талоны давал движение деньгам по стране и банк был один подконтрольный государству и и деньги были народные и направлялись тута куда нужно было , а не за рубеж себе (капиталисту ) в утеху . Я вообще не понимаю зачем свой народ гнобить, когда его и так уже не осталось и возврат под натягом Не понятно кто ему вбил в голову , что якобы народные деньги надо давать не народу , а капиталисту . И вообще ты на хрена этих тараканов развёл , в смысле дал им , барыгам, существование , а истинному трудяге шоры нахлобучил .Тебя здесь за умного не примут с такой антинародно политикой . Так что строительство второго мавзолея откладывается . Да ещё по бабушке Ванге- Россия станет опять самой богатой страной . Мы и были ею и есть , только хозяина нет . Вы там разберитесь между собой кто в доме хозяин . Уж не знаю как там вы порешаете то ли скалками , то ли из дома нерадивых выгонять