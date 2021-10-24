Похоже, всё, чем Борис Джонсон пока осчастливил человечество, это извлечение из нафталина шведской крикливой дурочки

Повзрослевшая малость Грета Тунберг вдруг возникла из небытия на фоне приближающегося климатического саммита в Глаго, куда значимые мировые лидеры предпочли не ехать, и с прежним рвением обвиняет всех и вся в отрицании климатического кризиса.