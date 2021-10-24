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Похоже, всё, чем Борис Джонсон пока осчастливил человечество, это извлечение из нафталина шведской крикливой дурочки

Похоже, всё, чем Борис Джонсон пока осчастливил человечество, это извлечение из нафталина шведской крикливой дурочки

Повзрослевшая малость Грета Тунберг вдруг возникла из небытия на фоне приближающегося климатического саммита в Глаго, куда значимые мировые лидеры предпочли не ехать, и с прежним рвением обвиняет всех и вся в отрицании климатического кризиса.

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