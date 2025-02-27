С 1 марта 2025 года в Подмосковье владельцы собак будут обязаны регистрировать своих питомцев

С 1 марта 2025 года владельцы собак в Московской области будут обязаны регистрировать своих питомцев в ветеринарных учреждениях, об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
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