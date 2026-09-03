Санкт-Петербургта «Борынгы Казан» исемле күргәзмә ачылды

2026 елның 2 сентябрендә Татарстан Республикасының Санкт-Петербургтагы һәм Ленинград өлкәсендәге Даими вәкиллегендә танылган Татарстан рәссамы, графигы һәм монументалисты Анатолий Пашинның «Борынгы Казан» исемле шәхси күргәзмәсен ачу тантанасы булды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым