"Люди просто шли по мне, будто я ковер": Огромная толпа иноземцев, вновь ворвалась в миграционный центр ЕКБ

Avia.pro - СМИ ЕКБ, декабрь 2024 года. Ситуация в центре паспортно-визового сервиса МВД вновь вышла из-под контроля.
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