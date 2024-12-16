Театр абсурда
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Театр абсурда

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"Люди просто шли по мне, будто я ковер": Огромная толпа иноземцев, вновь ворвалась в миграционный центр ЕКБ

"Люди просто шли по мне, будто я ковер": Огромная толпа иноземцев, вновь ворвалась в миграционный центр ЕКБ

Avia.pro - СМИ ЕКБ, декабрь 2024 года. Ситуация в центре паспортно-визового сервиса МВД вновь вышла из-под контроля.

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