Платформа GetCourse: оборот онлайн-школ по эзотерике почти достиг 1 млрд руб

В 2023 году общие обороты рынка онлайн-школ вырос почти на ₽50 млрд год к году. При этом 904 млн пришлись на нишу эзотерики, что позволило направлению войти в топ-5 наиболее востребованных курсов в России.
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