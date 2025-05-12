Правовед Тишаков: штрафы за езду детей на электросамокатах возросли втрое

Часть компаний, работающих на рынке краткосрочной аренды электросамокатов, в три раза увеличила штрафы за использование своих транспортных средств несовершеннолетними, сообщил доцент департамента права ИЭУиП ГАОУ ВО МГПУ Максим Тишаков.