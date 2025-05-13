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Рим (ATP). 4-й круг. Хачанов встретится с Алькарасом, Медведев – с Музетти, Синнер – с Серундоло, Зверев – с Фисом

Рим (ATP). 4-й круг. Хачанов встретится с Алькарасом, Медведев – с Музетти, Синнер – с Серундоло, Зверев – с Фисом

Даниил Медведев встретится с Лоренцо Музетти. Сетка турнира здесь. Internazionali BNL D’Italia Рим, Италия 7 – 18 мая 2025 ATP Masters 1000 Призовой фонд – 8 055 385 евро Открытые корты, грунт Четвертый круг Карен Хачанов (Россия)  Карлос Алькарас (Испания) Дата проведения 13 мая, 12.

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