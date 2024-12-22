Созданы фотоэлементы с рекордным напряжением разомкнутой цепи

Элементы III-V групп периодической таблицы имеют ключевое значение для производства полупроводников с изменяемой энергетической щелью, что позволяет солнечным элементам увеличить диапазон поглощения, от ультрафиолетового до среднего инфракрасного.
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