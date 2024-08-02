Ретро этнографические фотографии о жизни и быте инородцев в начале XX века. Инородцы были в Российской империи особой категорией подданных и отличались от остального населения империи и по методам управления, и по правам.
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