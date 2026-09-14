Активные жители Савёловского выступят в спартакиаде «Мой спортивный район»

Если вы не привыкли сидеть на месте и любите здоровый азарт, у нас отличные новости. В столице начался четвертый сезон спартакиады «Мой спортивный район», и это идеальный повод размяться, проверить свои силы и познакомиться с соседями-единомышленниками.