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Татар-информ

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Кондратьев: Избирательная система РТ находится в высокой готовности к выборам

Кондратьев: Избирательная система РТ находится в высокой готовности к выборам

Избирательная система Татарстана находится в высокой степени готовности к предстоящим выборам. Об этом заявил на брифинге в Доме Правительства РТ председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев.

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