УФА, 24 дек — РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прибыл в Уфу, чтобы ознакомиться с реализацией в республике мер поддержки участников специальной военной операции и их семей, сообщает пресс-служба главы Башкирии.
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