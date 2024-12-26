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  • Светлана Зуева
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Медведев прибыл в Уфу

Медведев прибыл в Уфу

УФА, 24 дек — РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прибыл в Уфу, чтобы ознакомиться с реализацией в республике мер поддержки участников специальной военной операции и их семей, сообщает пресс-служба главы Башкирии.

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