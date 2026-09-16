Saudis Threaten Retaliation After Alleged Houthi Drone Attack On Mecca Crosses "Red Line" Escalation in the Gulf area conflict certainly appeared overnight after Saudi Arabia accused Iran-backed Houthi rebels of targeting Mecca with a one-way attack drone, raising the risk of a deeper conflict as the kingdom's East-West pipeline was knocked offline last week.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Zero Hedge11 подписчиков
Свежие комментарии
- B Eric Swalwell Abo...
- J German Schools 'D...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым