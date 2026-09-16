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Saudis Threaten Retaliation After Alleged Houthi Drone Attack On Mecca Crosses "Red Line"

Saudis Threaten Retaliation After Alleged Houthi Drone Attack On Mecca Crosses "Red Line"

Saudis Threaten Retaliation After Alleged Houthi Drone Attack On Mecca Crosses "Red Line" Escalation in the Gulf area conflict certainly appeared overnight after Saudi Arabia accused Iran-backed Houthi rebels of targeting Mecca with a one-way attack drone, raising the risk of a deeper conflict as the kingdom's East-West pipeline was knocked offline last week.

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