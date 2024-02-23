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Закон, порядок, государство

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В Мордовии жительница Самарской области обвиняется в хищении более 500 тыс. рублей под предлогом проведения обучения для субъектов малого и среднего предпринимательства

В Саранске по ходатайству следователя следственной частью Следственного управления МВД по Республике Мордовия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении 36-летней жительницы Самарской области, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.

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