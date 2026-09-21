Новые «адские санкции» США не помогут украинскому урегулированию — Песков

Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал подписание президентом США Дональдом Трампом законопроекта об «адских санкциях».
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