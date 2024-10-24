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Полянский назвал маловероятным принятие новой резолюции Совбеза ООН по Ливану

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил "Известиям", что принятие новой резолюции Совбеза ООН с призывом к прекращению огня между израильской стороной и ливанским движением "Хезболла" маловероятно из-за обструкционистской позиции со стороны Соединенных Штатов.

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