Между тем, новоаннинцы продолжают жаловаться на хулиганские действия несознательных лиц, которые взрывают петарды повышенной мощности.
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Между тем, новоаннинцы продолжают жаловаться на хулиганские действия несознательных лиц, которые взрывают петарды повышенной мощности.