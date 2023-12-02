SCMP: Байдену нужно перемирие на Украине, чтобы победить Трампа

Американский лидер Джо Байден хочет убедить Владимира Зеленского заключить перемирие с РФ, чтобы иметь шансы на победу над бывшим президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом, пишет South China Morning Post.
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