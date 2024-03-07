Сотрудница банка сберегла от аферистов пожилой братчанке миллион рублей

Бдительная сотрудница банка помогла пенсионерке из Братска предотвратить потерю миллиона рублей. Пожилая женщина пришла в банк, чтобы снять все свои сбережения и отправить их мошеннику, с которым разговаривала по телефону.
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