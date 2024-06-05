Сегодня в Госдуму внесут законопроект "О честной цене" на товары

Сегодня в Думу внесут проект закона «О честной цене» на товары. Об этом пишет Комсомольская правда. Он должен обязать российских продавцов указывать на ценниках дополнительную информацию о цене товара за целую общепринятую единицу измерения - за 1 килограмм или 1 литр.