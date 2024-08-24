Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Кто провоцирует "крутой дипломатический скандал" и почему пора бить тревогу.

Кто провоцирует "крутой дипломатический скандал" и почему пора бить тревогу.

Свой среди министров: Кто срывает договорённости Путина и Кима? После того как Москва и Пхеньян разработали механизм привлечения рабочей силы из КНДР, вмешались лоббисты мигрантов из стран СНГ.

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Комментарии
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Сергей 166
У меня сложилось впечатление, что у Президента не остаётся сторонников в его же окружении. По пальцам пересчитать можно людей достойных. Правительство от вице-премьера типа Голиковой с Хусснулиным  валят медицину и мигрантов облизывают, образование и культуру  министры уничтожают, в думе сплошь лоббисты мигрантов ( Бессараб и другие). Нас что, тихо сдают? Или задача на фронтах русских мужиков уничтожить, а азию завезти? Подставы отовсюду, от МВД, губернаторов по типу Беглова, Судов... На ТВ тоже непонятки.
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5 час.
ГМ
Георгий Михалев
Кругом одни барыги и бывшие бандиты, рэкетиры. Просто костюмы поменяли.
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4 час.
ВУ
Варлам Устрялов
зам пред правительства Рф на букву &quot;х............&quot; - слишком большой любитель мутантов. Думаю, он - почти глава мутантного лобби.
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1 час.

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