Кто провоцирует "крутой дипломатический скандал" и почему пора бить тревогу.

Сергей 166

У меня сложилось впечатление, что у Президента не остаётся сторонников в его же окружении. По пальцам пересчитать можно людей достойных. Правительство от вице-премьера типа Голиковой с Хусснулиным валят медицину и мигрантов облизывают, образование и культуру министры уничтожают, в думе сплошь лоббисты мигрантов ( Бессараб и другие). Нас что, тихо сдают? Или задача на фронтах русских мужиков уничтожить, а азию завезти? Подставы отовсюду, от МВД, губернаторов по типу Беглова, Судов... На ТВ тоже непонятки.