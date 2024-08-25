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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Директор Techland анонсировал разработку Dying Light 3, рассказывая о Dying Light: The Beast Тай...

Директор Techland анонсировал разработку Dying Light 3, рассказывая о Dying Light: The Beast Тай...

Директор Techland анонсировал разработку Dying Light 3, рассказывая о Dying Light: The BeastТаймон Смектала из Techland, директор по франшизе популярной серии Dying Light, ожидает, что в будущем все больше разработчиков сосредоточатся на более коротких автономных играх вместо сточасовых AAA-блокбастеров.

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