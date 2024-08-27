Президент Франции впервые прокомментировал задержание Дурова

Макрон подчёркивает, что это не политическое решение.фото: elysee.fr--> Задержание сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова не является политическим решением, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
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