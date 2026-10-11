Владимирское «Торпедо» победило «Череповец» со счётом 1:0

Сергей Черненко забил победный гол на 89-й минуте, «Торпедо» из Владимира поднялось на 8 место и имеет одну игру в запасе.
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