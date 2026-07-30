В УЕФА назвали план Инфантино угрозой наследию футбола

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объяснили объявленный бойкот турниров Международной федерации футбола (ФИФА) из-за планов продать коммерческие права на ЧМ частным инвесторам, передает пресс-служба организации.
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