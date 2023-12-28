Так кого отмазывает Песков?

БВ

Борис Выдрин

Современную либеральную идеологию можно понимать как процедуру разложения всех обществ до уровня несвязанного одноклеточного состояния. Эту одноклеточность представляет либеральный индивид, порвавший все социальные связи и обязательства и выступающий в качестве носителя единственного интереса — своего частнособственнического. Либерализм всячески рвёт социальные связи в стране, категорически не желая нести какую либо социальную ответственность перед населением. Вот уже 32 года он разрушает гражданское общество в России, пытаясь сформировать две касты - "новых дворян" и их холопов. В итоге криминал 90-х создал только то, что мог создать- гигантское ОПГ в России. Жизнь показывает, что либерализм не в состоянии измениться сам. Поэтому он будет "гнуть" и нагибать страну до последнего. Либеральная теория "рационального выбора" рисует нам людей, вообще не способных к сколько-нибудь длительной и устойчивой интеграции. То есть, либералы хотят и будут нас "вести" туда, куда как им кажется - единственно верный путь, и им плевать на выбор народа, на его чаяния и интересы. В понимании либерализма это вообще не имеющее для них никакой ценности понятие, а возмущение народа их откровенно хамским поведением – пустой звук.