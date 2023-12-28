Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Так кого отмазывает Песков?

Так кого отмазывает Песков?

  ПЕСКОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В "ГОЛОЙ ВЕЧЕРИНКЕ"? Специальная военная операция выходит на новый уровень.

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Комментарии
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ВК
Вад Кук
Так он вашим и нашим и ничего не боится
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1 час.
БВ
Борис Выдрин
Современную либеральную идеологию можно понимать как процедуру разложения всех обществ до уровня несвязанного одноклеточного состояния. Эту одноклеточность представляет либеральный индивид, порвавший все социальные связи и обязательства и выступающий в качестве носителя единственного интереса — своего частнособственнического. Либерализм всячески рвёт социальные связи в стране, категорически не желая нести какую либо социальную ответственность перед населением. Вот уже 32 года он разрушает гражданское общество в России, пытаясь сформировать две касты - &quot;новых дворян&quot; и их холопов. В итоге криминал 90-х создал только то, что мог создать- гигантское ОПГ в России. Жизнь показывает, что либерализм не в состоянии измениться сам. Поэтому он будет &quot;гнуть&quot; и нагибать страну до последнего. Либеральная теория &quot;рационального выбора&quot; рисует нам людей, вообще не способных к сколько-нибудь длительной и устойчивой интеграции. То есть, либералы хотят и будут нас &quot;вести&quot; туда, куда как им кажется - единственно верный путь, и им плевать на выбор народа, на его чаяния и интересы. В понимании либерализма это вообще не имеющее для них никакой ценности понятие, а возмущение народа их откровенно хамским поведением – пустой звук.
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1 час.
Александр Попов
Песков под КОНЬКОМ Навки.
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27 мин.

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