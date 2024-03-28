31 рекорд современного шоу-бизнеса

Самый скачиваемый альбом! Самое большое количество трусиков, брошенных на сцену! Песня с самым большим количеством слов! (По правде говоря, насчет трусиков точной информации нет, но остальное мы подсчитали!) 1 фото: кадр из клипаБейонсе потребовалось всего 10 минут, чтобы продать все 93 000 билетов на свой концерт в рамках The Formation World Tour на одном из крупнейших стадионов в мире — лондонском «Уэмбли».